Sin grieta: senadores se solidarizaron con Sergio Puglia por boicot en redes

La polémica que se desató en redes sociales a raíz de la campaña de unos usuarios de Twitter que pretendian boicotear los productos que promociona Puglia, por su postura política, generó amplia repercusión en medios y redes sociales.

Colegas del conductor no vacilaron en mostrar su apoyo. Postura similar tuvieron artistas, que destacaron el constate aporte de Puglia a la difusión de la cultura uruguaya en los medios que trabaja.

Por su parte, los políticos tampoco estuvieron ajenos a la polémica. Y sin grietas. Por lo pronto, en tiempos de confrontación y crisis el caso Puglia sirvió para lograr consenso y condenar posturas "totalitarias".

Basta citar el caso de Sergio Botana, que elogió la posición de su colega del MPP, Alejandro "Pacha" Sánchez, que condenó el boicot hacia el comunicador.

"Lo que sucedió con @pugliainvita no es propio del Uruguay. Toda persona es libre de manifestar sus opciones con libertad. Castigar gente por sus preferencias políticas es de totalitarios. Rescato los dirigentes como

@pachasanchez que reaccionaron con claridad y prontitud", escribió el legislador de Unidos, en su cuenta de Twitter.

Unas horas antes, Sánchez había condenado el boicot, también con un mensaje en la red social del pajarito: No se quien promueve el boicot a

@pugliainvita pero quiero decirlo fuerte y claro, no lo comparto y creo que es repudiable! No tengo porque compartir sus ideas para defender su libertad de expresarlas libremente. Además del respeto que siento por él".

Al tanto de ese mensaje, Puglia le respondió con un respetuoso agradecimiento. Mirá el intercambio: