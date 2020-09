Graciela Rodríguez recordó el día que el equipo de Decalegrón dio de baja su sketch

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reconocida actriz Graciela Rodríguez inició su carrera en el emblemático programa Decalegrón lo que la convierte en una voz más que calificada para hablar sobre la convivencia entre el elenco del programa. Es que en las últimas semanas, los testimonios de Julio Frade, Pelusa Vera y Luis Orpi dieron cuenta de una mala relación entre los actores de aquel ciclo.

Consultada en Algo Contigo (Canal 4) sobre sus ex compañeros, la actriz disparó: "Era un equipo muy machista. Siempre lo dije". Y reflexionó: "Es feo remover cosas porque uno también formó parte de eso y accedió a esas cosas, quizás porque era otro momento".

Graciela remarcó que en aquel programa "las mujeres eran un objeto para mostrar" y hasta reveló que las cabezas del programa "por un tiempo no pagaban lo que debían" Agregó que "una hacía un personaje que tenía éxito y de un día para el otro le decían 'no va más el personaje'. No podías preguntar por qué, no te lo decían. Era porque ese personaje tenía trascendencia".

A modo de anécdota recordó que ella protagonizaba un exitoso sketch llamado "Las Fashion" en Decalegrón junto a Alessandra Moncalvo, que tuvo la posibilidad de convertirse en una obra de teatro para las vacaciones de julio. Sin embargo, "20 días antes de las vacaciones bajaron el sketch".

"Yo sabía que eran egoistas, machistas. Salía tapa de Sábado Show, ganaba los Premios Iris y Premios Tabaré, y en el programa no los podía mostrar. No venían y me decían 'qué linda saliste en la tapa'. Era como una vergüenza", concluyó.