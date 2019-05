Graciela Alfano habló sobre su experiencia sexual con Maradona: "Yo la pasé..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Semana agitada en la vida de Graciela Alfano : luego de su demorada reconciliación con Aníbal Pachano debutó como panelista en Los ángeles de la mañana (eltrece), donde confesó un episodio hot con el "Diez".

"¿Tuviste un romance con [Diego] Maradona ?", le preguntó Ángel de Brito, el conductor del ciclo y la exjurado del Bailando no se anduvo con vueltas. "Lo conozco desde que tenía 14 años. Mi papá estaba en el tribunal de AFA, con Julio Grondona , y él viajaba por primera vez. Lo llamaban 'Maravilla Maradona', era chiquito y ya era impresionante", contó.



La exvedette reveló entonces algunos episodios románticos que vivió con el Diez. El primero sucedió en 1995, luego de la grabación de un ciclo televisivo. "Fue después de grabar La Biblia y el Calefón. Fuimos a la casa de Jorge Guinzburg en Belgrano y siguió el programa, la noche", admitió Alfano.

El segundo tuvo lugar un año después. "Él volvía a Boca. Yo estaba haciendo El Periscopio, él vino de invitado, y a las 2 de la mañana el señor de seguridad me dijo: 'Está la camioneta con el señor Maradona y un oso gigante que dice te quiero'. Miré por el balcón, que no era un piso alto, y lo veo ahí. Y bajé, ya estaba sin maquillaje. Terminamos en la Plaza San Martín, hablando hasta las 6 y pico de la mañana. Charlamos pero no nos besamos".



"Luego nos prestó el departamento [el exrepresentante del futbolista] Guillermo Cóppola . Dijimos: 'Todo el mundo dijo que lo hicimos, tenemos que hacerlo'. Nos estábamos perdiendo la mejor parte. Yo la pasé muy bien, brutal. Cuando Diego está en Maradona es tremendo, es difícil, es duro, pero cuando es Diego, te lo comés".



Alfano no mostró arrepentimiento cuando le recordaron que en esa época Maradona seguía casado con Claudia Villafañe. "Ya sabemos que todos somos cornudos. Yo no me siento nada culpable. Es un problema de él con su mujer y su familia", sostuvo.