Graciela Alfano habló del difícil momento de salud que mantuvo en secreto

Graciela Alfano se mostró exuberante en la última edición de la revista Gente. Desde Mar del Plata, posó con bikini demostrando que a los 65 años conserva una impecable figura.

Pero no todo ha sido color de rosa en los últimos meses de la actriz argentina. Contó que en setiembre pesado se fracturó el platillo tibial izquierdo al "chocar" contra un perro mientras corría por el barrio argentino de Palermo.

El traumatólogo que le dio el diagnóstico le informó que tenían altas posibilidad de no volver a caminar con normalidad nunca más. Meses después, sin embargo, la actriz se muestra en plena recuperación.

""Estuve catorce semanas sin poder caminar", dijo. "Hasta hace una semana no podía ni agacharme. Ahora empecé a nadar en el mar, ya que el agua salada es sanadora y me ayuda a desinflamar la rodilla", agregó.

Acompañada por unos amigos, Alfano vive en una casa frente al mar que heredó de su madre. Y tiene una rutina diaria que cumple a rajatabla. "Me levanto a las cinco y media de la mañana cuando me despierta Benny, el perrito que levanté de la escollera el año pasado. Una hora después bajo a la playa y me quedo hasta las nueve. Después duermo, almuerzo, hago siesta, disfruto de la casa por la tarde y a las nueve de la noche ya estoy durmiendo otra vez".

Lejos de deprimirse por dos proyectos laborales que quedaron truncos debido a que no puede moverse con normalidad todavía, Graciela rescata que es súper positiva. "Todo pasa por algo en la vida. Aprendí que tenía que parar y estar más conmigo. El silencio es escucharse. No estar tan atenta al exterior, que a veces te confunde y el personaje te come".