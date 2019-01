Graciela Alfano defendió a Darthés y generó incomodidad en un evento en Punta del Este

Graciela Alfano protagonizò un momento de alta tensión durante la Cena de famosos en Punta del Este con un discurso de defensa de la situación judicial de Juan Darthés. Generó aplausos pero también miradas de incomodidad.

La actriz argentina subió al escenario en compañía de otras celebridades de la región, como Julio Ríos, o el abogado Fernando Burlando, quien ha sido el letrado del actor acusado de acoso, abuso y violación.

"Pese a lo que se está hablando, lo quiere felicitar a Fernando por no alejarse de Juan (Darthès)", dijo la diva. "Porque yo creo en la Justicia y creo que hay que dar los pasos de la Justicia. Hay que demostrar que alguien es culpable porque según lo que dice la ley, a veces es preferible un culpable suelto, que un inocente preso", añadió.



"No seamos brutos, no seamos patoteros, no juzguemos al otro por lo que nos gusta o no nos gusta. El Señor Darthés tiene una familia", proseguió.



A esa altura, el discurso de Alfano estaba generando incomodidad en otros asistentes al evento. La actriz argentina Maite Lanata, que estaba a su lado en el escenario, se abrió de ella para ubicarse en una esquina.



Màs tarde, confirmaría a TV Show que efectivamente el alegato la incomodó y no quería estar al lado de Alfano mientras hablaba.

Video de Pablo Cayafa