Gonzalo Cammarota y Urbana cancelan "la bajada" por rebrote de COVID-19

La popular "bajada" con la que Gonzalo Cammarota y su fiestero personaje DJ Sanata despedían el año, es otra vìctima del empuje de casos de COVID-19 en los últimos días en el país.

El conductor comunicó que en 2020 el evento queda cancelado "hasta que vengan tiempos mejores".

"Lamentablemente, no vamos a hacer "La bajada" este año Por varias razones.. La primera porque "la bajada" implica un dejarse llevar, un ya no importa nada. Y no es el mensaje que queremos dar. en este momento. Realmente este momento importa mucho pensar en el otro. No es momento para bajar la guardia", aseguró Cammarota en un video compartido en redes sociales.

Sobre LaBajada 2020 pic.twitter.com/hEhp9uilMi — gonzalo cammarota (@Elcammarota) December 3, 2020

"Tampoco hay bajada porque desde hace unos años ustedes la transformaron en una fiesta hermosa donde nos juntamos miles de personas a festejar, a bailar, cantar, a abrazarnos con amigos y darnos besos: todas cosas que ahora no podemos hacer. No queremos hacer una bajada que no sea bajada", dijo.

"Vamos a dejar la bajada para un momento en que se pueda disfrutar", dijo. Especulò que el evento podría realizarse una vez que la vacuna comience a darse de forma efectiva en el país.

De todos modos, Cammarata aseguró que habrá una despedida de año. "Vamos a echar este 2020 juntos. Este año hay que despedirlo en el sentido de "andate". La propuesta será la de un DJ Sanata compartiendo temas desde Urbana FM para que cada uno, "con su burbuja" baile desde la casa.