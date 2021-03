Gonzalo Cammarota tomó partido en el conflicto entre Gaspar Valverde y Álvaro Navia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conflicto entre Gaspar Valverde y Álvaro Navia parece no tener fin. A la novedad de que las diferencias podrían seguir su camino en la Justicia, ahora se sumó la voz de Gonzalo Cammarota que no vaciló en dar su categórica opinión sobre el enfrentamiento.

Se sabe: Gaspar y Álvaro presentaron el proyecto de la versión uruguaya de Polémica en el Bar juntos en Canal 10 y cuando el segundo se mudó a Uruguay a fines del año pasado, el canal le planteó que el programa tendría que continuar sin su compañero. Cuando eso ocurrió, Gaspar interpretó en ese instante que su "amigo" le había "soltado la mano". Las diferencias entre ambos alcanzaron una inusitada repercusión, a la que ahora se le suma el análisis del conductor de PH Uruguay sobre el caso.

Consultado sobre el asunto en el programa Algo Contigo (Canal 4), Cammarota expresó: "Las instancias judiciales son instancias reparadoras que van más allá de lo económico. Es lo que te queda y a lo que te aferrás: 'Perdí acá, perdí allá, voy a la Justicia para ganar algo'. Muchas veces tiene que ver con algo más que el dinero".

No obstante, reparó: "también entiendo que está lo económico, porque es una familia que en diez días perdió todos los laburos que le conocíamos". "Es una situación muy dura", evaluó. En cuanto a su relación con los protagonistas, detalló que "a Navia no lo conozco, pero con Gaspar y Karina tengo trato desde hace años y me pone triste que estén atravesando este momento".

Fue entonces que puso como ejemplo lo que ocurriría si él le presentara a su canal un proyecto en común con otra persona: "Si el canal dice 'no lo quiero más a Luis', yo diría 'bueno, pero Luis de alguna forma se tiene que quedar porque estamos juntos en esto'".

Y recordó una situación similar que vivió en Justicia Infinita: "Nosotros cuando estábamos empezando Justicia Infinita en el grupo Sarandí en 2002 vino una rebaja salarial muy grande. Mi sueldo bajaba a la mitad, Salvador (Banchero) se quedaba sin sueldo y Carlitos (Tanco) seguía percibiendo su sueldo que era el mayor. Nosotros charlamos y Carlos decidió que toda la plata se dividía entre los tres". Relató que en aquel momento, Tanco les dijo "A mí me va bien haciendo a Darwin pero estamos juntos en esto y quiero que este proyecto siga viviendo".