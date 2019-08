Gonzalo Cammarota: "Rona era una persona que llenaba de luz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Compañía y compañeros", esas son las dos palabras que le vinieron a la mente en estos días de duelo a Gonzalo Cammarota, que estuvo alejado de la radio por la muerte de su pareja, el viernes 26 de julio.

"La compañía va y viene. A veces precisás la compañía y otras veces ustedes la necesitan. Hay un vacío de alguien que te apoya, pero vos apoyás a otro. Sentir del otro lado que te dice que los necesitamos, me dio una fuerza impresionante.Si nosotros no estamos acá y ustedes no están ahí, esto no funciona", fueron algunas reflexiones que hizo Cammarorta, explicando el motivo de su regreso.

Gonzalo también agradeció las innumerables muestra de apoyo de gente que no veía hace más de 20 años, o de gente que vivió tragedias similares que se le acercaron y se mostraron a la orden. Incluyó a sus compañeros de trabajo, a las amigas de su pareja de la infancia, a las compañeras de clase de su hija, a los padres de padres de ellas. "Fue impresionante", apuntó.

Para el final, llegó el momento más duro. Fue cuando el conductor de Justicia se concentró en hablar de su novia, Rona, y su voz se entrecortó: "Me dio casi una década de felicidad, alegría y amor", indicó.

"Los primeros días (de Justicia infinita) vamos a empezar caminando de a poco y despacito, con música que a ella le gustaba ,con música para arriba. (A Rona) Le encantaba la vida, llenaba todo de luz. Vamos a arrancar con una doppieta de los (Red hot Chilli) Peppers. Inifitas gracias a los que están ahí. La forma de acompañarnos es jugando y divirtiéndonos. En estas tres horas hagámonos los boludos, esto es lo que necesitamos nosotros y necesitamos ustedes. Peppers, buen día para todos", cerró Gonzalo en su reencuentro.

