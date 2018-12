Gonzalo Cammarota interpretó un tema de Luis Miguel para decretar "La Bajada"

Ya es un clásico de cada año. Océano FM volvió a organizar "La Bajada", una jornada para celebrar el inicio del último tramo del año con los hits musicales más recordados.

El evento suele reunir a miles de oyentes en la explanada de la radio y este año volvió a ser un éxito. La zona se llenó de público y el hashtag #LaBajada fue uno de los más comentado de Uruguay a lo largo de todo el día.

¡Así cerró #LaBajada, con DJ Sanata y La Sociedad de la Nieve en vivo desde la explanada! ¡Nos vemos en marzo! #UnCumbiaNenaParaTodos pic.twitter.com/hDbh0HHLPR — Océano (@Oceano939) 5 de diciembre de 2018

El jingle de esta edición a cargo de "Dj Sanata" (el personaje interpretado por Gonzalo Cammarota) fue nada menos que el clásico de Luis Miguel Si no supiste amar en clave de cumbia. El videoclip muestra al popular dj invitando a todo el mundo a dejar sus actividades para sumarse a la fiesta.

"La bajada" nació del programa Justicia Infinita y es impulsada en particular por Gonzalo Cammarota desde su personaje. El lema es asumir que lo que no se hizo en todo el año no se hará hasta marzo del año siguiente.