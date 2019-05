Gonzalo Cammarota habló de su distancia con Petinatti

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Cammarota fue el invitado de Hacemos lo que podemos (Radio Universal), donde habló largo y tendido de su carrera en los medios y en el humor.

Consultado sobre las diferencias con Orlando Petinatti, recordó la llegada de Justicia infinita a Océano FM. "No teníamos problemas personales con Petinatti. Al principio era nuestro competidor y jodíamos con él. Ya en ese entonces pensábamos que se repetía mucho y le dábamos fierrazos", contó.

Pero luego Cammarota y equipo desembarcaron en la misma emisora que el licenciado.

"No había un vínculo ni compañerismo. Teníamos que terminar el programa media hora antes para que no hubiera problema con Petinatti", reveló.

"Estuvimos medio año compartiendo radio con él. Luego nosotros entendimos que parte de las condiciones que puso para seguir en la radio era que nosotros nos fuéramos. Ahí sí empezamos a tener un problema personal, por meterse con el trabajo", añadió.

Finalmente, Petinatti se fue de Océano FM y Justicia infinita continúa en esa emisora hasta la actualidad.

Cammarota dijo que en el presente no tiene ningún tipo de relación con Petinatti. "Él no va a los lugares donde yo voy. Y yo no voy a dónde va él".