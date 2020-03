María Gomensoro se despidió del aire de Radio Carve: "No decimos adiós, sino hasta luego"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El estado de excepción a nivel sanitario por el coronavirus está teniendo efecto en los medios de comunicación. Este jueves, Radio Carve resolvió discontinuar el programa Recalculando, de María Gomensoro, que iba en las tardes de la emisora.

"Hoy nos despedimos del aire. Recalculando cierra un ciclo cortito porque retomamos en febrero y nos encontró esta realidad... en un momento del mundo que no entendemos dónde estamos parados. Hoy fue un programa que me costó mucho arrancarlo porque la tristeza es grande", dijo Gomensoro.

"Carve se está replanteando para dar lo mejor de sí", aseguró.

"Nosotros somos la puntita de un iceberg que está apretando ya a muchos uruguayos. No va a ser fácil. El gobierno seguramente se está planteando la cuarentena obligatoria y no va a ser fácil. Sabemos lo que significa parar un país... Hoy tenemos que aportar desde donde podamos, con un granito de arena, yo quería hacerlo por un micrófono que hoy por obvias razones económicas se apaga, pero no para siempre. No nos decimos "adiós", nos decimos "hasta luego".

La suspensión temporal afecta también al programa Hombres de fútbol, integrado por Gabriel Regueira, Rodrigo Romano, Martín Díaz, entre otros y cuyo último programa de esta etapa será mañana viernes.

El ciclo volvería con el retorno de la actividad futbolera. La medida también se toma para limitar la circulación de personas en el estudio en línea con las recomendaciones de las autoridades.

La programación periodística se mantiene en su totalidad, con las tres ediciones de Informativo Carve y el programa Así nos va.