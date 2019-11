Golpes, empujones e insultos: salvaje ataque de Alexander Caniggia a un notero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Alex Caniggia volvió a Argentina luego de haber pasado unos días en Milán, Italia, donde visitó a su mamá y fue entrevistado en un programa de televisión.



En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza lo esperaba Santiago Sposato, cronista y productor de Los ángeles a la mañana, que conduce Ángel De Brito por eltrece. La intención era entrevistar al hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Y la gran pregunta fue: "¿vas a tener un hermanito?". Los fuertes rumores de embarazo de Sofía Bonelli están presentes en todos los ciclos de la televisión argentina. ¿Es verdad que están en la dulce espera luego del casamiento en México? Nadie lo confirma pero tampoco lo desmienten.

El cronista fue amable pero, sin embargo, la pregunta no le gustó a Alex, que salió corriendo con su valija, seguido por un amigo que intentaba alejar al periodista. Ante la insistencia, Alex se plantó, le arrebató el micrófono al cronista y tapó la cámara para que no tomara imágenes, al tiempo que gritaba: "¡No molestes!". La reacción de Alex duró un par de minutos. La seguridad y policía de tránsito del aeropuerto intentaron calmar las aguas rápidamente.



Finalmente, Alex se subió a un auto con su amigo, con quien partió velozmente del aeropuerto. Luego, a Sposato se lo vio visiblemente afectado por la situación vivida.



Se sabe que Alex está enemistado con su padre desde que tomó estado público la separación de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia y, especialmente, desde que el exjugador empezó a mostrarse con Sofía Bonelli. El joven tomó claro partido por su mamá y hace meses que no se habla con su papá, a pesar de que ambos viven en el mismo edificio.