Gloria Rodríguez salió al cruce de Alfredo García: "racista y discriminatorio"

Un comentario del periodista Alfredo García en Esta boca es mía (no pasó desapercibido para la senadora electa Gloria Rodríguez. El panelista del programa de Teledoce argumentaba en contra de la no invitación a Venezuela, Cuba y Nicaragua a la asunción de Luis Lacalle Pou y añadió: "los yanquis mandan a uno de tercera, que seguramente es negro".

"Maduro no venía ni Ortega tampoco. Ni creo que viniera Díaz Canel. Si los yanquis mandan a uno de tercera, que seguramente es negro. Porque somos un país de tercera categoría para los yanquis porque no viene nadie. Viene uno de allá abajo. Estos tipos no iba a venir", dijo García en el programa.

Rodríguez califcó de "discriminatorias y despectivas" las expresiones de García y, a través de Twitter, le reclamó una disculpa.