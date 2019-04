El glamour de Wanda Nara para ir a la verdulería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara no para de provocar. Este fin de semana apareció llorando en la TV italiana luego de que le preguntaran por las críticas de su cuñada, Ivana Icardi.

"No soy una bruja. Siempre hemos ayudado a la familia (Icardi). Ivana vino a mi casa hace un par de meses y le abrimos las puertas a ella y a su novio, que también es futbolista (Luifa Galesio). Ivana no es sincera. Mauro es un gran hombre: a ella le regaló un coche para ayudarla. Está hablando mal de su hermano, esto no tiene precio", dijo el sábado.

El domingo ya estaba repuesta y visitó un mercado de frutas y verduras arropada con un exclusivo diseño de pijama de la marca Louis Vuitton y lentes de Chanel.

"Felices pascuas", escribió junto a las fotos. Las imágenese formarían parte de una producción, aunque por el momento ella no aclaró su finalidad.