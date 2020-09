Gladys Florimonte habló del accidente que sufrió en Villa Carlos Paz: "Me fisuré la nariz"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace unos meses, Gladys Florimonte se mudó a su casa de Villa Carlos Paz para pasar la cuarentena más tranquila. Sin embargo, en las últimas horas, la actriz y comediante fue noticia por un accidente que sufrió en un spa de la localidad cordobesa y tuvo que ser atendida de urgencia, ya que se fisuró la nariz.

"El sábado estuve en Miramar, un lugar de Córdoba soñado. Me fui al spa, estaba charlando con unos amigos que trabajan ahí y tienen esos vidrios tan limpios que casi no se ven. Cuando quise entrar, me di contra el vidrio", contó la comediante en Nosotros a la mañana.

Con algunas lastimaduras en su rostro, la actriz aseguró que hasta ayer estuvo con estudios médicos. "Me fisuré la nariz. Me hice una tomografía computada ayer y ya me dieron medicación, así que no tengo tanto dolor ahora", explicó.

Tras asegurar que la vida en las sierras es mucho más tranquila, advirtió que en Córdoba los protocolos se cumplen a rajatabla. "Acá los protocolos se cumplen. Está todo el mundo con barbijo, hay disciplina y el que no lo tiene es multado. Está cada uno trabajando de lo que hace", explicó.

Con ganas de volver a trabajar, la comediante desmintió su idea de irse del país. "Me sacaron de contexto en una nota. Estoy desde el mes de junio acá en Carlos Paz porque tengo casa. Hice la cuarentena como corresponde. A mí no se me caen los anillos por tener que trabajar de otra cosa pero quiero vivir de mi profesión, queremos un protocolo para poder trabajar en el verano", aclaró.

"Acá los productores ya han presentado protocolos. Que haya un metro y medio entre butaca y butaca. Quiero recuperar lo que vengo gastando de mis ahorros. Obvio que adaptándome a las circunstancias, tampoco se le puede pedir a los productores lo que ganábamos antes, pero confío en que la gente va a ir al teatro. Después de todo esto necesita distraerse", concluyó esperanzada.