Gime Accardi y Nico Vázquez, tras la tragedia de Miami: “Seguimos procesando lo sucedido"

Luego del colapso del edificio de Miami donde estaban alojados, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez regresaron a Argentina. Este martes, la pareja se refirió a la tragedia con una foto y un mensaje en su cuenta de Instagram.

“Ya estamos en casa y es un gran alivio. Es tan difícil expresarse en este momento, pero me es muy necesario”, comienza el mensaje del actor, que acompaña la imagen que tomó con su celular Gimena -que en la foto muestra las heridas que sufrió mientras escapaba del edificio- en el avión privado que les permitió aterrizar en Buenos Aires ante la cancelación de su viaje.



“Nos pasaron tantas cosas en estos últimos cinco días que no me creerían. Todavía seguimos procesando lo sucedido y agradeciendo sin parar a Dios, al Universo, a los ángeles y a lo que sea por protegernos y salvarnos. No nos alcanzará la vida para agradecer este milagro. Todavía nos quieren en la Tierra”.



“Unos días antes escribía esto en el posteo de mi cumpleaños: ‘De eso se trata la vida, de caer, aprender, levantarse y seguir’. Entiendo que esto no es común que ocurra, por eso mismo más que nunca hay que levantarse, disfrutar y agradecer como lo hice siempre. Una vez más me toca pasarla con mi compañera, Gimena Accardi, una guerrera única y eso ya no me sorprende. Estar juntos en ese momento y atravesarlo nos dio más fuerza, protección y supervivencia”.



"Ahora es tiempo de estar con los nuestros y amar más que siempre”, destacó Nico, luego de agradecer a “tanta gente” que les brindó su ayuda, como Diego Torres. “Gracias a cada uno de ustedes por desearnos lo mejor. Hace bien. Ya en el posteo que hizo Gime, agradeció a los más cercanos y sus palabras son las mías, gracias de corazón por estar”, dijo, e hizo una mención especial al cónsul argentino, Leandro Fernández Suárez, quien les consiguió la documentación necesaria para su regreso.



“Me duele en el alma la cantidad de familias que no tendrán este final. Pido que puedan recuperarse y seguir adelante”. Y concluyó: “Ojalá todo termine cuanto antes. Gracias una vez más a todos por el cariño y preocupación”.