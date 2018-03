Giannina Silva y una impactante despedida del verano

Se lució con los móviles de Algo contigo desde Punta del Este y en los desfiles de Llamadas y el Carnaval de Melo, donde fue distinguida con el nombre de una "calle".

Además, Giannina Silva protagonizó uno de los romances del verano con DJ Most. En definitiva, la morocha vivió el verano 2018 a full y este martes, cuando el mismo llegó a su final, suplicó desde su cuenta de Instagram que no se terminara con una imagen infartante de espaldas.

"No te vayas Veranoooo!!! Volveeeeee", escribió la morocha que, de inmediato, se llenó de usuarios elogiando sus curvas. "Dios !!! Si que no se vaya !!! Preciosa", "Ay Dios #bombahumana !!!", "si uno quiere puedeee!!!!Quien dice q no tenemos mujeres bellas!?", fueron algunos de los comentarios.

A quienes criticaron la foto de Giani, una usuaria salió en su defensa: "Su cuerpo es su laburo, su herramienta de trabajo. Si le sirve para salir al mundo está bárbaro. Además como para no mostrarlo".