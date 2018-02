Giannina Silva entró a un karaoke y dejó a todos boquiabiertos

Giannina Silva volvió a destapar sus cualidades como cantante. La multifacética morocha asistió al karaoke esteño Pizza Sing y se animó a pasar al frente para entonar "When I was your man" de Bruno Mars.

El resultado dejó a todos los comensales boquiabiertos, que comprobaron que la diosa no solamente se desenvuelve en pasarelas, carnaval y televisión, sino que también tiene un caudal de voz propio de las grandes cantantes latinas.

La morocha llegó al restaurante acompañada por Fernando Cristino y los integrantes de su reality show, que se emocionaron al escucharla. Luego se retiró despidió ovacionada por todos los presentes.