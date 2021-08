Gianinna Maradona sobre su crisis con Daniel Osvaldo: “Los celos me colmaron la paciencia”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Todo empezó por un tuit. Resulta que una usuaria de Twitter comentó que vio a la hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona en un bar de Buenos Aires, y Daniel Osvaldo, que estaba de vacaciones con sus hijos en La Pampa, le pidió explicaciones.



“Loco, nunca reconozco a los famosos. Hoy vino un trapero al bar y ni idea. La otra vez vino Gianinna Maradona y tampoco. Soy un cero”, escribió la usuaria de Twitter esta madrugada, cerca de la 1:30. Si bien en su mensaje no menciona a la ex pareja del Kun Agüero, varios medios argentinos informan que Daniel Osvaldo lo leyó en la red social y le hizo una escena de celos.



Unas horas después, Gianinna le escribió a la chica para que, de alguna forma, probara que era ella quien realmente fue al bar, o bien si se había equivocado con alguien parecido. “Hola, genia. Buen día. ¿Cuándo me viste y en qué laburas?”, le preguntó pasadas las siete de la mañana de este martes. Y agregó: “¡Estoy con unos quilombos de celos que ya me colmaron la paciencia y me gustaría saber cuándo me viste!”.



loco nunca reconozco a lxs famosxs

hoy vino un trapero al bar y ni idea, la otra vez vino GIANINNA MARADONA y tampoco

soy un cero — benito (@00DDEYE) August 3, 2021

Si bien aún no tuvo respuesta, otra usuaria reparó en la repercusión mediática que podría llegar a tener el ida y vuelta. “Imaginate que tengo tres de mis tías diciendo en un programa de televisión junto a un desequilibrado cosas que no son. Me dan igual los portales y los payasos berretas. Soy insignificante para ellos”, respondió Gianinna en referencia a las declaraciones que hicieron sus tías Ana, Kity y Cali -acompañadas por Matías Morla- contra ella, su hermana Dalma y su mamá, Claudia Villafañe.



“Hice una pregunta y en mis leyes espirituales suponer no es algo que entre en juego”, agregó la también diseñadora de moda.



Hace tan solo 24 horas, Gianinna le había dedicado un romántico mensaje de amor a Daniel Osvaldo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, el primero desde que confirmaron su relación, en abril pasado. Si bien hasta ahora ambos habían publicado fotos en sus historias de Instagram, esta vez, ella decidió postear una foto a su feed. “¡Te amo, Pablo! Así 24/7″, indició haciendo referencia al primer nombre del futbolista que se llama Pablo Daniel Osvaldo.



“En estos tiempos de odio. De tanto hablar por hablar. Vos sos luz, sos primavera. Mi cable a tierra y mi paz”, agregó la mamá de Benjamín Agüero, haciendo referencia a cómo el músico la acompaña desde que están juntos.