Gianinna, sobre Diego Maradona: "A él lo pone feliz herirnos"

Aunque prefiere no mantener un perfil mediático, cada vez que Gianinna Maradona rompe el silencio suele hacer gala de una enorme claridad para hablar de los conflictos que rodean a su familia. "Estoy bien. Hago mucha terapia alternativa, que me ayudó con un montón de cosas, y tratar de no entender al otro me ayudó a estar conmigo misma también", dijo este mediodía en diálogo con Intrusos, en obvia alusión al comportamiento de su padre, Diego Maradona .



Así, la hija menor del Diez y Claudia Villafañe no evitó hablar sobre los constantes embates que reciben por parte del popular exfutbolista; el último de ellos, justamente, se produjo hace unos días, con el cumpleaños de Dalma como excusa. "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó. Feliz cumpleaños", escribió el exjugador en su cuenta de Instagram.



"Ya no me sorprende nada, lo único que puede hacer él para con nosotras es herirnos", señaló Gianinna. "Lo pone feliz herirnos. Él busca eso, porque en cada momento de felicidad busca opacar esos momentos. Y nos conoce y sabe que tenemos a mi mamá y a mi abuela, que es algo que le molesta muchísimo. Estamos unidas, eso cuesta aceptarlo. Entre nosotras las cosas siguen siempre igual y el único que eligió otra cosa es él".

Además, la madre de Benjamín Agüero se refirió a las veces que Maradona intentó dividirlas: "La unión hace la fuerza. No va a pasar. Nosotras charlamos mucho, las dos estamos criadas con mucho amor con mi mamá súper presente y mi papá desde el lado que podía, pero también estaba. Yo viví mi embarazo y el nacimiento de mi hijo al lado de mis dos viejos, mi hermana no. Son etapas en la vida que te van marcando un montón y es re fuerte. Pero es lo que elige el otro. No podemos hacer nada. Soy un soldado incondicional de mi hermana, siempre estuvimos juntas".



Por otro lado, Gianinna aseguró que Dalma se encuentra en este momento completamente abocada a la reciente maternidad de Roma, su primera hija con Andrés Cardarellli. "Mi hermana está entre pañales y teta, sin dormir, haciendo lo mejor que puede como mamá. Trata de enfocarse en otra cosa y eso capaz es lo que más le duele a mi papá o esperaría que mi mamá lo llamara para decirle de todo... Pero en ese momento estábamos todos en lo de mi hermana, en otra. Cuando hay un bebé es todo felicidad", señaló.



Al ser consultada por Jorge Rial sobre si le genera ilusión la idea de que algún día puedan acercar posiciones con su padre y establecer una buena relación, Gianinna fue contundente: "Sueño con que nos puedan dejar en paz y que él [Diego] pueda ser feliz con sus elecciones. Vamos a ser familia toda la vida y quiero que mi mamá sea feliz, porque la vi sufrir muchísimo, a él también. Siempre nos acompañamos, en cada internación estábamos nosotras y mis tías; él salió adelante y hoy elige esta vida, está bien. Los hijos son para toda la vida".