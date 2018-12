Gianella Neyra, sobre las denuncias de abuso: "No he callado ni callaré nunca"

Los ecos de la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación siguen sonando: la actriz peruana Gianella Neyra escribió en sus redes sociales sobre el rumor que circuló a partir de un episodio que habría tenido con el actor mientras grababan una tira diaria.

Neyra y Darthés compartieron las grabaciones de Culpable de este amor, en 2004, y según se informó en los últimos días, el actor "la acosaba y toqueteaba en escenas bajo las sábanas, además de darle esos besos con lengua ‘fuera de ficción’ en su intensidad".



Eso fue publicado por la periodista Laura Ubfal en su página web, que también lo comparó con lo que sufrió Calu Rivero diez años después en Dulce amor, ambas producciones de Quique Estevanez.

En su cuenta de Twitter, Gianella Neyra trató el tema: "Con respecto a las noticias que circulan con mi nombre quiero decir que rechazo todo tipo de acoso o abuso sexual. ¡No he callado, ni callaré NUNCA!. Enfoquémonos en lo que está sucediendo. Mi corazón está con ustedes. ¡Qué se haga justicia!".

Sin embargo, no fue la única aclaración que hizo.

Días antes, Neyra había compartido un texto del escritor Ron Israel que decía: "Estoy en proceso… Hay cosas para aprender y hay cosas que programar. Hay cosas que soy y no quiero ser. Hay cosas que aún no soy y quiero serlo. Hay cosas que soy y aún no sé, pero estoy buscando saber. Estoy en reconstrucción, pero he estado en demolición”.