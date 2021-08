Gerardo Sotelo y Georgina Mayo cruzan versiones en dura polémica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerardo Sotelo y Georgina Mayo están en el centro de una polémica en redes sociales. Todo comenzó con un comunicado de APU (Asociación de la Prensa Uruguaya) que denunció la situación laboral de Mayo una vez que fue cesado su contrato en Canal 5, a comienzos de año.

De acuerdo a APU, las autoridades de los medios públicos "se negaron a pagar cualquier tipo de indemnización, lo que incluye 132 días a compensar". Se trata de jornadas vinculadas a coberturas en el Interior o en el exterior o asistencias en días feriados.

El comunicado añade que de haber sido advertida de su desvinculación con anterioridad, Mayo se hubiera tomado esos "días a compensar" antes del vencimiento del contrato en diciembre pasado. El texto añade dudas sobre las causales de la desvinculación.

"En algunas expresiones públicas de las autoridades del SECAN has esgrimido como argumento para el cese de la compañera la necesidad de "contener" el ambiente laboral interno en Canal 5. La compañera Mayo sostiene que la eventual causal de mala conducta alegada nunca se esgrimió como tal para su desvinculación", argumenta el texto.

El director del Secan, Gerardo Sotelo, recogió el guante y respondió a través de un hilo de Twitter, donde menciona "tres inexactitudes graves" del comunicado de APU. "Nada nos sorprende de sus autoridades pero no se puede tergiversar la realidad con tanta impunidad", escribió.

"Quien determina la indemnización y los días a compensar que le corresponden a la trabajadora, no son los asesores jurídicos del Secan ni su Dirección sino la ley", escribió Sotelo.

De acuerdo a APU, el argumento de las autoridades para no resarcir por los "días a compensar" se basa en que se trata de jornadas generadas antes de 2015, lo que implicaría un vencimiento del plazo legal.

Leímos con asombro el comunicado de APU sobre la situación de la periodista Georgina Mayo (que se adjunta). El comunicado incurre en tres inexactitudes graves. Nada nos sorprende de sus autoridades pero no se puede tergiversar la realidad con tanta impunidad (hilo) https://t.co/pRzxQ4dBuf — Gerardo Sotelo (@Cybertario) August 15, 2021

"Mal podíamos avisarle a Mayo con antelación que iba a ser desvinculada estando en curso la renovación de su contrato. Esta fue interrumpida como consecuencia de hechos constatados en una investigación, realizada por las autoridades del Secan ante denuncias de un periodista. No fue la primera que se le instruyó por causas similares, siempre iniciadas por compañeros y compañeras de trabajo. Hasta ahora preferimos guardar silencio sobre este asunto pero el comunicado de APU, cuyas autoridades conocen el tenor de las denuncias, no nos deja otro camino", añadió el jerarca.

Sotelo hace referencia a dos denuncias internas en contra de Mayo por tensiones en el ámbito laboral. En una entrevista con Sábado Show, la periodista dijo que se trata de denuncias "iguales" en cuanto la segunda sería "una copia" de la primera y fue presentada por su excompañero Fernando Blanco. Mayo argumenta que la primera denuncia refiere a una discusión "nimia" con una colega por diferencias por el caso María, la niña cuyo caso se presentó inicialmente como que estaba “secuestrada” por su padre en España y finalmente, la justicia le dio la razón a ese padre.

"La persona que me denunció por una cosa nimia y tonta, que no tuvo consecuencias ni físicas ni psicológicas para nadie, actuó enojada porque había quedado muy pegada. Porque su forma de cobertura tenía que ver con la militancia de cierta tribuna feminista y no con el profesionalismo con el que se debe seguir un caso judicial", dijo Mayo.

Según su versión, aquella primera denuncia fue archivada por el Ministerio de Educación y Cultura al tiempo que recomendó la instalación de una mesa de diálogo para el ambiente laboral en Canal 5, lo que finalmente no sucedió.

Ahora, Georgina Mayo apeló a su cuenta de Twitter y anunció una columna en el sitio 25/7 para responder las afirmaciones del jerarca. "Sotelo no solo se escondió el día que mandó echarme sino que miente. Él, a un año de estar allí de rodillas (quería ser intendente, Manini bajó el dedo) entra sin saludar. Yo luego de 16 años saludaba a todos excepto a quienes robaban la plata al Estado", escribió la comunicadora.

Sotelo no solo se escondió el día q mandó echarme sino q miente. Le responderé en @25siete_info Él, a un año de estar allí de rodillas (quería ser intendente, Manini bajó el dedo) entra sin saludar. Yo luego d 16 años saludaba a todos excepto a quienes robaban la plata al Estado. — Georgina Mayo (@georgina_mayo_) August 15, 2021

Gerardo Sotelo también cargó contra APU al comentar una afirmación sobre la "selectividad" de casos en los que se manifiesta el gremio de periodistas.

"Sí, es un verdadero escándalo. Lo peor de @apu_uy no lo es lo que dice sino lo que calla. Especialmente y en estos casos, su desprecio por las víctimas. No se comporta como un sindicato sino como una camarilla", escribió.