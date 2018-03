Gerardo Romano "derrapó" cuando le preguntaron por Juan Darthés

El actor y abogado hizo picantes declaraciones en el programa Implacables (Canal 9 de Buenos Aires), a propósito de las denuncias por acoso que recayeron sobre Juan Darthés y que, a raíz de ellas, estuvo a punto de ser destituido del elenco de Simona (Canal 13 de Buenos Aires).

Romano intentó ejercer una defensa sobre la situación del galán, aunque muchas fuguras del medio salieron al cruce de esas declaraciones por considerarlas desafortunadas y poco convencionales..

"El Juan Darthés que yo conozco es un tipo familiero, buen tipo, tranquilo. Creo que nunca se habrá fumado un porro, no sé si nunca se fumó un tabaco, no sé si habrá tomado un whisky", comenzó diciendo Romano en el móvil para el ciclo conducido por Susana Roccasalvo.

Y siguió: "No lo veo putañero, y toda esta mano del alcohol y la falopa vienen con patinadas que uno puede mandarse porque se sueltan los frenos inhibitorios".

Entonces, el artista y también abogado agregó efusivo: "Para mí Juan Darthés es un chico que vive en Nordelta (barrio privado de Buenos Aires) en una casa muy linda con su familia, conserva su relación de pareja y trata a sus chiquitos con mucho amor... Ahora, si tiene un problema hormonal, glandular, y se le para y te cog... cuando te das vuelta, yo no sé".

Posteriormente, Gerardo pasó a hablar de las declaraciones "de las pibas" que acusaron a Darthés de acoso y hasta abuso sexual. Entre ellas, Calu Rivero.

"Me parece que hay muchas maneras de manejar estas situaciones si un actor o una actriz se sobrepasa. Decir que hicimos una telenovela hace 12 años 'y me metiste la lengua hasta no sé donde que sé yo'... por ahí el actor en una escena sexual tiene derecho a meter la lengua", cerró el artista sin dejar de lado la polémica.

Rápidamente, varias figuras salieron cruce de los dichos de Romano. Uno fue Federico D'Elía, ex integrante de Los Simuladores, que aseguró que los códigos en el mundo de la actuación no son los que cita su colega. "Si no, todos caemos en la misma bolsa y ya no estamos quedando bien últimamente los actores -indicó-. No vamos por la vida tratando de ver cómo besamos a una mina en la tele. La vida pasa por otro lado", indicó a una radio de la vecina orilla.