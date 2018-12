Gerardo Nieto reveló que Raúl Sendic le agradeció haberlo defendido

El músico Gerardo Nieto, uno de los líderes del histórico Karibe con K, concedió una extensa entrevista al periodista César Bianchi para Montevideo Portal. Habló de su carrera, su infancia en el Cerro y los polémicos dichos en defensa de Raúl Sendic y Nicolás Maduro.

"Soy crítico, y critico a mi gobierno, y las cosas que están mal. Pero cuando se hace una campaña en contra, y están esperando que yo pise una cáscara de banana, y diga una cosa en contra de mi gobierno o de la izquierda, capaz que está mal que yo apoye todo, pero ta, es lo que sentí. Sendic me llamó y me dijo: "Gracias por defenderme. Hay que tener huevos, eh". Para mí, este loco, si usó la tarjeta (corporativa) para comprar dos colchones y un short, es una gilada, eso no es robar. En todo caso es un nabo, no un corrupto", aseguró.

Nieto también abordó un capítulo oscuro de su biografia, vinculado al consumo de drogas.

"Nosotros éramos gurises que tomábamos droga, cocaína, porque en ese momento era tabú. Y lo prohibido, atrae. Se decía: "Ojo con esto que es bravo, después no salís" y allá íbamos todos a probar. Uno al principio se asusta, y después ve que los demás toman y por copiar y no quedar como un nabo, toma. Yo tomé por primera vez con 20 o 21, al año que estaba en Karibe. Pero nunca caí en adicción, jamás. A mí nada que me pueda perjudicar el canto me puede dominar", dijo.

Nieto había defendido a Sendic en el programa Malos pensamientos, de Orlando Petinatti, contra quien cargó. "¿A vos no te parece que Petinatti hace campaña? Todo el tiempo está hablando contra el gobierno. Y... respecto a Bonomi, qué se yo. No veo que esté haciendo una mala gestión. Está en un ministerio difícil, en un contexto complicado", dijo.