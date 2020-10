Gerardo Nieto se quebró al aire al referirse a su novia: "Me emociono, no puedo hablar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gerardo Nieto se hizo notar en la emisión de Podemos Hablar (Canal 4) del pasado miércoles. El cantante abrió su corazón para hablar de la relación con su novia Manuela y partió en llanto. "No puedo hablar", se sinceró entre lágrimas.

#GerardoNieto se quebró al hablar de cómo se reencontró con el amor después de años de descreimiento. Se emocionó al contar que la pandemia la permitió reconstruir el vínculo con sus hijas. “Me siento poderoso y bien conmigo mismo”, dijo en #PHUruguay 🗣️Escuchalo ⬇️ pic.twitter.com/c6X4I7jCR8 — PH Uruguay (@PodemosHablar_4) October 29, 2020

Ocurrió en el segmento del Punto de Encuentro, en el que el conductor Gonzalo Cammarota invita a dar un paso al frente a aquellos que coinciden con una consigna planteada. En este caso la propuesta fue que pasaran aquellos a los que "su vida les cambió de un minuto al otro". Y Gerardo no lo dudó: pasó y expresó que su vida cambió al conocer a su actual novia.

"Hace un año y medio conocí a una persona con la que me volví a enamorar", comenzó visiblemente conmovido. Confesó que ocurrió luego del "descreimiento total en el amor": "Yo pensaba que me iba a quedar solo. Yo pensaba que era una mala persona, estaba horrible", recordó.

Fue entonces que su actual novia apareció. "Manuela me cambió la vida", afirmó. Apenas la nombró, el intérprete se quebró y su voz se escuchó entrecortada. "Perdón, me emociono. No puedo hablar", lamentó entre lágrimas. Ante el ánimo del resto de los invitados, pudo completar: " (Ella) me hizo creer en mí y me hizo ver que no era tan malo".

Tras la emotiva interrupción, Nieto pudo continuar con sus respuestas y se mostró comprometido con las distintas consignas del programa. En el plantel de invitados lo acompañaron Mónica Navarro, Varina De Césare, Luis Orpi, Florencia Infante y Alejandro Cappuccio