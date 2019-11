Georgina Mayo da su versión sobre el tenso diálogo con Petinatti en Canal 5

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una broma de Orlando Petinatti en Canal 5 se transformó en escándalo, con comunicado condenatorio de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y acusaciones de antisemitismo hacia el gremio de periodistas por haber nombrado al conductor por sus dos apellidos judíos.

Pero el caso no queda allí y continúan las derivaciones. En su descargo de este martes, Petinatti nombró que luego de haber participado en el programa Cocineros uruguayos se cruzó en Canal 5 con la periodista Georgina Mayo, quien se desempeña en el noticiero de TNU.

"Cuando estoy saliendo de canal 5, el canal de todos los uruguayos entra una periodistallamada Georgina Mayo, que se sorprende de verme allí y me dice: 'Ah, Petinatti, ¿quehacés por esta casa? Y no tuve más remedio que responderle. 'Esta casa, es tanto tuyacomo mía'...."Pasa a veces cuando se adueñan no solo del pensamiento único sino que se adueñandel relato, de la verdad y hasta del trabajo. Empiecen a hacer el curriculum muchachos, tienen 4 meses", aseguró punzante.

Mayo empleò la red social Twitter para dar su versiòn del encuentro. Llamando a Petinatti por su nombre real (Fredy), Mayo contó que el comunicador "se fue al mazo" cuando fue increpado por lo ocurrido con la denuncia sobre el paradero de los restos de la desaparecida Elena Quinteros.

Freddy contó la mitad de nuestro diálogo, como contó la mitad del episodio del Batallón 13. — Georgina Mayo (@georgina_mayo_) November 12, 2019

"Es verdad q le pregunté qué hacía en @TNUtvpublica a la que gusta denostar. Y es verdad q él respondió que es un canal de todos. Olvidó decir que le expliqué: “igual q las frecuencias de la radio para la q trabajas, son del Estado” y q me dio pena su show sobre Elena Quinteros.", escribió.

Sobre el tema "currículum", añadió: "Sin la ayuda de risotadas de fondo que lo apoyen al aire, mano a mano con una mujer, se fue al mazo. Ahora tomó coraje y anuncia que si gana su partido seré despedida. ¿Ganará su partido? ¿Me despediría su partido?"