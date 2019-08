George R.R. Martin: "No creo que 'Game of Thrones' haya sido muy buena para mí"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A esta altura, los fanáticos de George R.R. Martin ya saben que el tiempo y la tranquilidad es indispensable para el autor de Cancion de hielo y fuego, quien tardó dos años en publicar las dos primeras secuelas de la saga y 11 años para la cuarta y última (por lo menos hasta ahora) libro publicado de la serie, Danza de dragones.



Una de las razones que retrasó las publicaciones del escritor fue la aparición de la serie de televisión Game of Thrones, que se convirtió en un éxito mundial de escala mayor que las obras del autor.



Según explicó Martin en una entrevista con The Guardian, la producción del programa le generó un "estrés enorme" para escribir los siguientes libros. Y ahora aseguró que, finalmente, se siente libre.

"No creo que Game of Thornes haya sido muy buena para mí porque lo que parecía haberme acelerado, me detuvo", admitió el autor. "Todos los días me sentaba a escribir y me sentía horrible porque pensaba: 'Dios mío, tengo que terminar el libro. Solo escribí cuatro páginas y debería haber escrito cuarenta'".



Sin embargo, Martin aclaró que el final de Game of Thrones, que presentó un final diferente al que el autor pretendía escribir, le significó un alivió al autor y le permitió retomar su ritmo natural de escritura.



"El final de la serie es liberador porque ahora estoy a mi propio ritmo. Tengo días buenos y días malos, pero el estrés ha disminuido mucho".