Gastón Soffritti y Stefanía Roitman: una historia de amor en el Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Qué balance hacen del 2018, en el que protagonizaron Simona y dieron comienzo a su relación?



—(Stefi) Fue un año de crecimiento, cambios y amor. Estuvo muy bueno.



—(Gastón) Fue un año súper intenso, con mucho trabajo. Y lo terminamos en pareja. Estamos contentos con los resultados.

—¿Cómo es su rutina en Punta del Este?



—(Gastón) Punta del Este es un lugar hermoso, nos encanta venir. Nos gusta mucho salir a comer. A ella le fascina la playa y a mí un poco menos, prefiero ir a jugar al golf.

—(Stefi) Lo mejor es compartir muchos asados con amigos y familia.

—¿Tienen en cuenta algún “tip gasolero” por las dificultades con el tipo de cambio con Argentina?



—(Stefi) Yo voy al supermercado y compro solo lo necesario, o traigo todo lo que puedo de Buenos Aires para gastar menos en Uruguay.



—(Gastón) Hay que comprar con tarjeta porque te devuelven el 21%.

—Se conocieron trabajando en Simona y ahora vuelven a trabajar juntos...



—(Gastón) Sí, estamos conduciendo un programa juntos en el canal NET, Pareja o despareja.



—(Stefi) Está bueno. Nos arreglamos bien en la conducción y estamos muy felices.



—¿Qué les dejó el éxito de Simona?



—(Gastón) Fue un proyecto muy bueno. Poner un programa juvenil en horario central era una apuesta muy fuerte, y le fue muy bien.

—¿Cómo se llevaban con Agustín Casanova, que formó parte del elenco?



—(Stefi) Mantenemos el contacto, es un divino. Tenemos un grupo de Whatsapp con el elenco de Simona en el que siempre nos actualizamos.



—¿Sigue activo?



—(Stefi) Sí, nos saludamos para Año Nuevo, Navidad y para organizar alguna juntada.

Caso Darthés. Gastón y Stefanía compartieron el elenco de la telenovela Simona con Juan Darthés, quien tres meses después de finalizada la tira fue denunciado por violación. “Fue un shock”, sintetiza Roitman. Darthés fue acusado por la actriz Thelma Fardin a propósito de una situación ocurrida en 2009, en medio de una gira de Patito Feo. Soffritti también participaba de aquel programa, y conoce a Darthés desde los inicios de su carrera. Impactado, habla sobre el caso que sigue conmocionando a la industria del espectáculo. “Fue triste. A mí me toca más de cerca por haber compartido varios programas con él”, expresa el joven actor.

—Sos amigo de los hijos de Darthés, ¿has hablado con ellos?



—Soy amigo, pero no hablé con ellos. Por lo que vi en las noticias, ellos están con él. Es triste la posición que les toca, porque la ligan de rebote sin tener nada que ver en el caso.

—¿Participaste del encuentro de los exintegrantes de Patito Feo en apoyo a Thelma?



—Estoy en contacto con ellos a través de un grupo. El día que se reunieron no pude estar porque era mi cumpleaños, así que estaba festejando.



—¿Te comunicaste con ella en particular?



—Hablé con ella un par de días después de lo que pasó y la encontré bastante bien, más allá de lo difícil que habrá sido todo. Fue una revolución. Creo que no se esperaban que pasara todo lo que pasó. Es parte de este cambio que está sucediendo.

—La actriz Brenda Asnicar, que formaba parte de Patito Feo, dijo que hubo varias situaciones subidas de tono con menores detrás de cámara en aquel ciclo...



—Yo creo que se refiere a situaciones sobre las que hacíamos chistes en ese momento. Eran otras épocas y uno no se daba cuenta. Ahora las ve con los ojos del 2019 y entiende que no estaba bueno que pasaran algunas cosas. Pero era otra la televisión, y otra la cabeza de la sociedad.