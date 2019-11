Gastón Pauls muy cerca del terraplanismo: "Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En 2018, Gastón Pauls dio su testimonio en un documental, en el que afirma que no descarta que el planeta Tierra sea plano. Su testimonio se volvió viral en las últimas horas. En él Pauls explica los motivos por los cuales se acercó a la corriente de terraplanismo: "Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda", sentenció.



Pauls participó del documental Pitágoras, en el que explica su postura: "Empecé a plantearme este tema hace cuatro años. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije: 'pará, ¿y si la cosa es al revés?", contó.

De esta manera, el actor sostiene que empezó a adentrarse en el mundo de la astronomía y se convirtió en un estudioso autodidacta del tema. "Empecé a ver las dos teorías, llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, y los que decían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Me parece súper interesante. Nadie sabe cuál es la verdad", expresó.



Pauls se mostró abierto, haciendo caso omiso a las polémicas que despierta esta corriente, que la comunidad científica no avala ni considera teoría: "La verdad es que yo no salí de la Tierra para ver si es redonda. Leer y estudiar a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida. Trato de inculcarle a mis hijos que siempre investiguen".

El terraplanismo, mundialmente conocido como Flat Earth Society (Sociedad de la Tierra Plana), desató indignación en la comunidad científica desde su surgimiento en los años cincuenta en Estados Unidos. Aquellos que adhieren a esta corriente sostienen que las imágenes del planeta Tierra que publican la NASA y las agencias espaciales son falsas.

Algunos famosos admitieron públicamente ser terraplanistas: el director técnico Alfio " Coco" Basile y los basquetbolistas Shaquille O'Neal y Kyrie Irving. Pauls se suma a la lista e invita al mundo a cuestionar las "historias oficiales" que enseñan en las escuelas: "¿Se mueve la Tierra, se mueven los astros, qué es lo que se mueve? Para mí lo que se mueve es el espíritu nuestro, constantemente. Me pierdo con las explicaciones sobre el mundo esférico, y también me pierdo con las de la teoría terraplanista".



Finalmente, el actor rememoró el discurso que brindó Barack Obama durante su presidencia, en contra de esta corriente: "Lo vi a Obama hablando tan sacado, y me pregunté: '¿Por qué se pone tan nervioso?'. Si estás tan nervioso es porque algo ahí hay'".