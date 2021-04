Gastón Izaguirre: "La marihuana es fabulosa, pero si te agarra de pibe te destruye"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En entrevista con Jimmy Castilhos, el artista plástico Gastón Izaguirre confesó que fuma marihuana todas las noches y a sus hijos les dijo: "Si la marihuana te atrapa de pendejo te destruye".

Habló del camino que hay que transitar dentro del arte para sacar el mundo interior: "No concibo otra vida que no sea llena de diversidad. Yo juego mucho con esa ambigüedad, creo que el mundo es bisexual y no se ha dado cuenta, el mundo gay me parece la cosa más artística y de vanguardia, me parece fenomenal", puntualizó el artista oriental.

Dijo estar conforme con el gobierno de Lacalle Pou y que está manejando bien la pandemia.