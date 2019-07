Gastón Guruceaga intenta seducir a excantante de Rombai

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante, que emprendió una carrera como solista desde que se alejó de Rombai y de Fer Vázquez, cautiva a su millón de seguidores de Instagram con sus posteos en los que adelanta sus nuevos trabajos musicales, y muestra su faceta de modelo e influencer.

Entre tantos mensajes que recibe la morocha en la red, hubo uno que llamó la atención. Tiene que ver con una figura vinculada al ambiente del fútbol como es el caso de Gastón Guruceaga.

El exarquero de Peñarol, que logró la Copa de la Superliga argentina con Tigre, no pudo resistirse a enviarle un corazón a una foto de la morocha. Atento al gesto del golero, un usuario le escribió: "buena, seductor". Gastón se sinceró y le respondió: "No me regsitró", como para dejar en claro que ese trata de un amor no correspondido.