Gaspar reveló lo que le dijo Guillermo Domench fuera del aire sobre desaparecidos

"Un día en Polémica un político me dijo fuera de aire: 'Lo pasado, pisado. Ya fue'. Nunca más le miré la cara, pedazo de vejiga. ¿Si fuera un familiar tuyo lo dejás pasar?", escribió este jueves Gaspar Valverde en su cuenta de Twitter y en ocasión de una nueva Marcha del silencio.

Los seguidores del expanelista de Polémica en el bar comenzaron a preguntarle el nombre del aludido o le tiraban opciones. Cuando uno de los usuarios adjuntó una foto del senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech con el comentario "seguro que fue este", Valverde respondió afirmativamente. "Correcto", escribió.

Luego aclaró: "No tengo nada con el amigo, pero el comentario fue triste. Ojalá lo analice".

Guillermo Domenech visitó Polémica en el bar en julio de 2020. Al aire, el legislador debatió con Patricia Madrid sobre lo sucedido durante la dictadura. "Hubo muertos de los dos lados", dijo entonces el representante de Cabildo Abierto.



Cuando Sergio Puglia le dijo que el Estado debería dar respuestas por los desaparecidos, Domenech dijo: "Tenemos que encontrar una solución y no seguir con la matadura. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es el punto final? Los temas del pasado nos tienen empantanados y le quitan tiempo a los temas del futuro".

"Lo que quiero es hacer borrón y cuenta nueva. La memoria hay que dejarla a los historiadores. Vamos a hacer la historia completa del proceso y quizás aprendamos de eso", complementó.

"No podemos estar hurgando siempre en el pasado. Porque si no, podemos estar discutiendo para siempre el enfrentamiento entre Saravia y Batlle y Ordóñez. No. En 1904 se le puso punto final a eso y los dos partidos decidieron convivir en democracia. Eso es lo que hay que hacer", añadió.

Mirá el video (los comentarios de Domenech se producen en el minuto 1.25:30):