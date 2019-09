Un alán de telenovelas dijo que Thalia tenía mal aliento: "La boca le olía a ajo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actor de telenovelas mexicanas Arturo Peniche, conocido por ser el galán de varias telenovelas de ese país (como Marisol, La usurpadora y La intrusa), contó una polémica intimidad sobre Thalía. Según Peniche, mientras compartió el set de filmación de María Mercedes, en 1992, las escenas en las que ambos debían besarse le resultaban desagradables.



Así lo contó el actor en el programa mexicano Suelta la sopa, en el que relató que a la actriz le gustaba mucho irse a comer a un restaurante de mariscos. "Llegaba con un olor terrible a ajo", señaló. Thalía, por su lado, fue quien le hizo fama al actor al decir que es el que mejor besaba de todos los galanes de telenovela.

En tono humorístico, el actor contó que varias veces, después de las visitas de la actriz al restaurante de mariscos, él comenzó a quejarse.



Según relató, la actriz se divertía en las grabaciones haciéndole esta broma. Por esa razón, el galán decidió devolverle la gentileza en una jornada de filmación: "Un día llegó Thalía diciendo que se había lavado los dientes y que ya no me quejara más. Yo fui y me comí una cebolla morada y le tiré el aliento. Lloré del asco, pero fue tan divertido", señaló.