Gal Gadot confirmó los maltratos de Joss Whedon en rodaje de "Liga de la Justicia"

Gal Gadot, protagonista de Mujer Maravilla, confirmó viejos rumores que hablaban de que había recibido maltratos por parte de Joss Whedon durante el rodaje del Liga de la Justicia, fallido film de DC Comics.

En entrevista con el ciclo de noticias israelí N12 News, la actriz se refirió a los hechos respecto al director y guionista que ya ha sido denunciado en reiteradas oportunidades por acoso laboral, en televisión y en cine.

Gadot dijo que las amenazas que recibía en el contexto de filmación tenían que ver con hacerle la vida imposible si no lo respetaba como autoridad o le cuestionaba decisiones. Whedon le daba a entender que de no acatar lo que él planteaba, su carrera estaría en riesgo. "De alguna manera amenazó mi carrera y dijo que si hacía algo, haría mi carrera miserable, y simplemente me encargué de ello en el acto", explicó la morocha.

Uno de los motivos del cruce entre Gadot y Whedon fue que ella pedía que, en Liga de la Justicia, su personaje fuera más parecido al de Mujer Maravilla en la versión de Patty Jenkins, la película estrenada en 2017 que fue un éxito de taquilla. Whedon se embarcó en el proyecto cuando Zack Snyder, quien originalmente iba a dirigirlo, tuvo que alejarse por una tragedia familiar, y realizó cambios sustanciales en el rumbo del film.



De los conflictos dio cuenta un informe de The Hollywood Reporter en el que se profundizaba en los detalles del problemático rodaje, en el que Ray Fisher, el elegido para interpretar a Cyborg, fue víctima de discriminación y maltrato, según denunció.

La nota de THR aseguraba que ante los pedidos de Gadot de recuperar la esencia de la Wonder Woman de Jenkins, Whedon le decía que se ocupara de ser linda y de repetir los diálogos tal como él los marcaba. El director se jactaba de sus malos tratos y la habría amenazado con hacerla ver "estúpida" en la película si no se callaba y le hacía caso.



"Joss estaba fanfarroneando sobre que ya había tenido suficiente con Gal. Le dijo que él es el guionista y que ella iba a callarse y decir sus frases, y que podría hacer que pareciera increíblemente estúpida en la película", dijo una fuente en aquel informe. Tras lo ocurrido, Gadot se encargó de que los responsables de los estudios estuvieran al tanto de la situación.

En marzo se estrenó la versión definitiva de Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder que fue aclamado por la crítica y los fans, y de alguna manera borró la floja imagen que había dejado Liga de la Justicia (2017) en la que Whedon acercó a los superhéroes de DC a un tono más marveliano, que conoce bien ya que dirigió Los Vengadores y Avengers: Era de Ultron.