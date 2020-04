Feroz cruce entre Graciela Bianchi y Gabriel Romano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Twitter fue escenario de un áspero cruce entre la senadora Graciela Bianchi y el periodista Gabriel Romano. La legisladora nacionalista había criticado los cuestionamientos del expresidente del SMU Julio Trostchansky sobre la información oficial respecto al coronavirus y el periodista de Buscadores salió en su defensa.



"Hay una señora en esta red que fue electa para estar en el parlamento. Años atrás llegó a decir que existía una conspiración Iraní/Venezuelana/Uruguaya, y que tenía datos que le había brindado el gobierno de los EEUU, sobre la muerte de Nissman", aseguró Romano sin nombrarla.



"Ni uno de esos datos apareció, y además hizo él ridículo en una entrevista con el periodista Pablo Duggan, que sí investigó y hasta editó un libro que a esta altura es un Best Seller. Además dijo que el Plan Ceibal iba a generar idiotas informáticos y lo cuestionó sin un dato, y sin la más mínima idea del impactó que iba a tener. Hoy el Ceibal está sosteniendo los procesos educativos en plena Pandemia", continuó.

"Y ahora trata de traidor a la patria a cualquier que tenga una mirada distinta sobre el tratamiento de la Pandemia en Uruguay. Sin saber nada de medicina, y menos de epidemiología. Un ejemplo de eso es la manera que se refiere a mi amigo Julio Trostchansky, un enorme profesional, y además ex presidente del SMU. No es así que el pais va a salir adelante tras esta pandemia que está golpeando a todo el mundo. Mano tendida si, siempre, pero no sumisión bobeta", concluyó.

Un ejemplo de eso es la manera que se refiere a mi amigo @JTrostchansky un enorme profesional, y además ex presidente del @smuruguay. No es así que el pais va a salir adelante tras esta pandemia que está golpeando a todo el mundo. Mano tendida si, siempre, pero no sumisión bobeta pic.twitter.com/XoN1Nl4xBu — Gabriel Romano (@rotambor) April 2, 2020

Bianchi recogió el guante horas después mediante otro hilo de Twitter. "Gabriel Romano: su oficialismo fundamentalista lo conocemos todos y no extraña que sea de los frenteamplistas resentidos que actúan con mezquindad. Me ataca con temas que hoy no puedo profundizar por las circunstancias graves en la que tendría que estar ocupado", escribió para luego dar explicaciones de su actuación en el caso Nisman.



También aclara su posición sobre el Plan Ceibal. "Plan Ceibal: quedó claro que no tuvo resultados educativos.Solo nos quedó la infraestructura y a Breschner las cuatro cuentas of shore en Panamá. Investigue porque sus colegas que sí lo hacen tienen toda la información que la puse en conocimiento de la Junta Anticorrupción".

Luego se refiere a la actitud de Romano de no nombrarla. "Yo me llamo Graciela Bianchi, soy Senadora de la República. El “ninguneo” que hace en su tw. es una pruebas más de su mezquindad. Y si el Dr.

@JTrostchansky necesita de defensas como la suya es porque todo los que muchos rechazamos de él es cierto. Punto final.Tengo que trabajar".