Gabriel Romano abandona Buscadores y también su programa radial

Gabriel Romano anunció el final de su ciclo Intercambio en las mañanas de M24. El periodista comunicó que este martes era su último programa en el programa periodístico y a través de un hilo de Twitter explicó las razones.

Romano también dejará el panel de Buscadores (VTV y TNU), programa del que forma parte prácticamente desde los inicios.

Sobre el cierre de etapa en Intercambio, Romano aclaró los motivos a sus seguidores. "A veces no alcanza con las ganas, la pasión, el esfuerzo y algún poco de talento que haya en el fondo del tarro. Los caminos que la radio hoy pretende transitar, no me permite a hacer el esfuerzo para sostener el trabajo. Pero eso no es un drama", escribió.