Gabriel Pereyra y Patricia Madrid se sacan chispas por informe sobre Morabito

La red social Twitter fue escenario de una escaramuza entre los periodistas Patricia Madrid y Gabriel Pereyra, con la participación clave de Linn Cardozo como facilitador del encontronazo.

Todo comenzó cuando Cardozo aseguró en un tuit que la información que dio Así nos va (Radio Carve) respecto a un antecedente de fuga del narco Rocco Morabito había sido dada, en primer término, por VTV Noticias, que dirige Pereyra.

El periodista comentó entonces "Distraída, Cardozo. ¿Fesa?", en presunta alusión a Madrid y Viviana Ruggiero, las periodistas al frente del programa radial.

Distraída, Cardozo. ¿Fesa? — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) 25 de junio de 2019

No faltó mucho para que Madrid recogiera el guante. "A mí con terrajadas no, Gabriel. Te citamos en el informe. Escúchalo. Beso". Pereyra se quiso deslindar con esta respuesta: "Quién habló de ti mi ángel. Y no escucho radio, perdón y beso". Luego aclaró que se refería a quien había tuiteado el informe de Así nos va, es decir, a la otra conductora del ciclo Viviana Ruggiero.

A mi con terrajadas no Gabriel. Te citamos en el informe. Escúchalo. Beso — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) 25 de junio de 2019

Ruggiero entonces intervino y escribió: "Pereyra no escucha radio. Linn no escucha radio ni mira VTV porque claramente no encontró las diferencias en la información. Pero todos escriben en Twitter. Así Nos Va".

Cuando Gabriel Pereyra pidió a Madrid que pudiera "orden" en el lío de dimes y diretes, ella fue a más: "No, yo no tengo que poner ningún orden. El que capaz no tiene que salir a hacerle guiñadas a obsecuentes que sistemáticamente intentan defenestrar a colegas sos vos negro. Con amor te lo digo", dijo en obvia alusión a Linn, que ya no dijo más nada.

No, yo no tengo que poner ningún orden. El que capaz no tiene que salir a hacerle guiñadas a obsecuentes que sistemáticamente intentan defenestrar a colegas sos vos negro. Con amor te lo digo. — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) 25 de junio de 2019

Gabriel Pereyra compartió luego este texto: "Manual de estilo de El País de Madrid: "Es inmoral apropiarse de noticias de paternidad ajena". Y también increpó a Madrid: "Por cierto,, te he visto enojada cuando no respetan el trabajo ajeno. Pero cuando le pasa a otro son ¿terrajadas? Ay negra".

Madrid se defendió: "Si correspondiera el reclamo, pido disculpas y corrijo. En este caso no corresponde ni siquiera el comentario del mequetrefe este", en alusión a Linng Cardozo.

Gabriel Pereyra se despidió con un "Me quedo con ese amor y tiro el espanto a la marchanta. Beso".

Me quedo con ese amor y tiro el espanto a la marchanta. Beso — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) 25 de junio de 2019

Pero el asunto no quedó ahí. Madrid tiró todas sus municiones contra Linn Cardozo, a quien llamó "mequetrefe" y "payaso genuflexo y machirulo a la décima potencia".

Y vos @Linng55, payaso genuflexo y machirulo a la décima potencia, para hablar de periodismo con nosotras antes tenes que hacer algo y no solo descorchar -cuando te sale- en TV. — Patricia Madrid (@PatriciaJMadrid) 25 de junio de 2019

Linng Cardozo tiene una columna en TNU y hace poco fue noticia por un blooper que protagonizó al abrir un espumante en cámara y quedó bañado.

Frente a los ataques de Madrid, solo respondió con una foto da una camiseta con la frase hecha hashtag que pronunció luego de quedar bañado de espumante. "#Laputamadre"