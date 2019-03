Cuatro meses después, Gabriel Pereyra le dio la razón a Jorge Larrañaga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuatro meses después de la visita del senador al ciclo que emite VTV donde afirmó que en Uruguay se registra una tasa de homicidios de once por cada cien mil habitantes, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y jefe de Policía, Mario Layera, confirmaron ese dato.

RELACIONADAS Petinatti consideró que Gabriel Pereyra le hizo preguntas "zancadilla" a Juan Sartori By Miguel Bardesio Petinatti consideró que Gabriel Pereyra le hizo preguntas "zancadilla" a Juan Sartori Petinatti consideró que Gabriel Pereyra le hizo preguntas "zancadilla" a Juan Sartori

En su momento, Pereyra tomó la estadística de Larrañaga con incredulidad. "Esa cifra, Jorge, esa cifra está mal. Es de Montevideo y no de todo el Uruguay", dijo el periodista. Larrañaga le insistió que era correcta y aclaró que se la había proporcionado el "Dr Maciel de Fundapro".

El comunicador, sin embargo, le contestó: "Fundapro, no seas malo con Fudapro". Y agregó: "Te voy a decir dos cosas: vas a ir y me vas a mandar un WhatsApp diciendo 'me equivoqué?".

Conocida la estadística oficial, Marcelo Bacigaluipi, Convencional Nacional que apoya a Larrañaga, recordó ese cruce al aire en Twitter y escribió: "El WhatsApp de disculpas parece que va ser de @GabrielPereyra a @jorgelarrañaga".

Finalmente, fue Pereyra quien le envió un mensaje vía WhatsApp al creador de la campaña "Vivir sin miedo". Así lo reconoció el propio Larrañaga desde su cuenta de Twitter.

" Aclaro que @Gabrielhpereyra hace unos días me mandó un Whatsapp reconociendo que yo tenía razón con respecto a los números de homicidios en 2018. Ojalá hubiéramos estado los dos equivocado", escribió el actual senador en la red social.