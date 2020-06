Gabriel Pereyra estalló contra Jorge Traverso; "Te pusiste rapiñero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La noticia de la salida de Ernesto Talvi de la Cancillería movilizó a los medios y a las redes sociales en la noche de este miércoles. El periodista Gabriel Pereyra dijo que el jerarca dejaría al cargo al otro día, aunque luego corrigió y dijo que la salida se daría de forma ordenada, según lo acordado con Luis Lacalle Pou.

Pero más allá del desenlace de la noticia como tal, se produjo una fuerte deriivación colateral. El periodista Jorge Traverso escribió un tuit haciéndose eco de las primeras versiones: ""Una de las figuras más destacadas del gabinete de Lacalle Pou , el ec. Ernesto Talvi ,abandonará la cancillería en el día de mañana . Los periodistas buscan ratificar esta noticia que estaría basada en recientes declaraciones sobre Venezuela".

Gabriel Pereyra se molestó porque en el tuit no era citado. "Me equivoco yo y te equivocas vos porque tantos años no te enseñaron que cuando la noticia la da otro Tenes que CITAR. Sino se llama ROBO. Dos veces lo banque, la tercera es la vencida".



Me equivoco yo y te equivocas vos porque tantos años no te enseñaron que cuando la noticia la da otro Tenes que CITAR. Sino se llama ROBO. Dos veces lo banque, la tercera es la vencida . — Gabriel Pereyra (@Gabrielhpereyra) June 11, 2020

Traverso escribió una respuesta indirecta en la que trató a Pereyra de "colega aficionando a creer saberlo todo".



"No da para responder nada a colegas aficionados a creer saberlo todo . A mis seguidores : la versión empezó a circular a partir de las 7 de la tarde y en mi primer tweet expresé que “ periodistas buscan ratificar la noticia “ . Que yo conozca, por lo menos dos", escribió.



Y Pereyra volvió a la carga: "Me avisa un amigo y me obliga a volver lpm. Publiqué 2155 y vos 2215. Nunca conseguiste una noticia y de viejo te pusiste rapiñero. Tengo un par de amigos que ya me pasaron varias igual. Ahora te bloqueo, porque yo no te sigo, pero vos si, por algo será. A quién le robas ahora?"