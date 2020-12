Gabriel Pereyra se emocionó en su análisis de la partida de Tabaré Vázquez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista Gabriel Pereyra recordó la figura de Tabaré Vázquez con sentidas palabras el domingo de su fallecimiento. En VTV Noticias, el periodista hizo una columna dedicada al exmandatario y su legado, recordó los comienzos de su relación y lo despidió leyendo un fragmento de la canción de Eduardo Larbanois y Mario Carrero, Pobrecita la muerte.

"Hay veces que te hacés una relación con una persona y bueno, somos seres humanos. Cuando la vida te pone en esa circunstancia lo que tenés que tener es la capacidad profesional de, cuando lo tenés enfrente, preguntarle lo mismo que a otro", dijo sobre el vínculo periodista - líder político que comenzó en el año 2008.

Luego Pereyra describió los últimos días de Vázquez. "El domingo pasado comió con su familia. Se lo vio con lucidez", contó.

El periodista que se desempeña como director de noticieros en VTV contó que la última conversación con Vázquez la tuvo hace una semana en el marco de una ronda de llamadas que el exmandatario hizo con sus allegados con el objetivo de "despedirse".

Al revivir la situación, Pereyra no pudo evitar la emoción. "Me puse a llorar y él me dijo: "no te rindas, aunque el frío queme".

Gabriel Pereyra también compartió un audio que es fragmento de una serie de entrevistas que le hizo a Vázquez con el objetivo de publicar un libro y en el que el líder político se refiere al valor de los "códigos" y de la "confianza" en la política y en la vida.

Al final de su intervención, Gabriel Pereyra leyó un fragmento de la letra de la canción Pobrecita la muerte y nuevamente se emocionó.



"Pobrecita la muerte / quiso llevarte / venirse desde tan lejos / perderse el viaje / pobrecita la muerte, / querer llevarte/ pobrecito el ovlido / quiso borrarte / tu gente, la memoriosa / no ha de olvidarte"