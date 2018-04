La furia de Susana Giménez por la división de bienes de su hija con su exmarido

La separación de Mercedes Sarrabayrouse, hija de Susana Gieménez, y Eduardo Celasco los encuentra prácticamente en estado de guerra debido a la falta de acuerdo en la división de bienes que acumula cuentas millonarias, departamentos y hasta falta de pago de la cobertura médica de Lucía y Manuel, los hijos de ambos.

Susana Giménez se refirió al tema en el programa Los ángeles de la mañana, donde manifestó su enojo. "Él trabajó siempre conmigo, así que, todo lo de él es mío", afirmó y, ante la repregunta sobre si Celasco armó su fortuna gracias a ella, Susana no dudó en decir: "Si, claro mi amor". Sus palabras fueron pocas pero aumentaron la polémica aunque la diva se mostró sin intención de seguir sumando detalles.



"Es un tema que me enoja mucho, pero no voy a hablar", remarcó.

De acuerdo a lo informado en el programa, hay diez millones de dólares en juego y la Justicia será la que tenga la última palabra.

Según el entorno de la diva, Mercedes no tiene idea de qué está a su nombre y qué no. Después de 27 años de estar juntos, ella solo se quedó con la mansión en Barrio Parque y el efectivo que en su momento no superaba los 100 mil pesos argentinos (menos de 10.000 dólares).



"No quiero más quilombo. Ya basta con el tema. Me tiene que ayudar con el tema de la plata", había asegurado Mercedes. "Eso no justifica nada, que mi ex no me quiera dar nada. Porque mi madre tiene plata, eso no justifica".