La furia de Mónica Farro por estar imposibilitada de pagar sus cuentas

Mónica Farro no la está pasando bien durante su cuarentena obligatoria, en Buenos Aires. Eso lo deja en claro cuando recurre a las redes sociales, donde manifiesta su malhumor ante la imposibilidad de salir de su casa y tener que convivir con su marido, Leandro Herrera, con quien no está acostumbrada a verlo durante las 24 horas del día como le sucede ahora.

Sin embargo, el confinamiento obligatorio en Argentina expone a la vedette local frente a otro problema: tiene que ver con la forma en que debe cumplir con la cancelación de sus cuentas que vencen a fin de mes.

Poco ducha con el uso del home banking que pregonan desde el gobierno para evitar salir de su domicilio, Farro pidió a través de Instagram que las redes cobranza que operan en argentina abran sus puertas para que pueda pagar.

La situación de Mónica es muy parecida a la de miles de ciudadanos argentinos que recurren al pago en efectivo para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, a raíz de la pandemia, Alberto Fernández decidió mantener las redes cobranza cerradas por precaución desde el 20 de marzo.

"La verdad me parece un mamarracho que no podamos pagar las cuentas porque los servicios están cerrados. ¿Por qué mierda tengo que saber pagar por Internet? No sé y no quiero aprender, yo pago con la boleta en mano y cuál es? Encima te atrasás porque no pagás y tenés recargo. No me importa que me corten el servicio... Yo no tengo por qué pagar una mora porque no tengo dónde carajo pagar", escribió la rubia desde sus historias de Instagram.

"No soy mejor ni peor por no querer pagar por Internet pero las facturas que intenté pagar te da mil vueltas y quizás yo lo pueda hacer ¡pero no quiero! Los que cobran están atrás de un vidrio y si todos los locales de pago abren, no se va a generar tanta cola", agregó indignada

"Eso pienso y estoy re podrida de todo esto", cerró Mónica en su descargo.