La furia de Maxi López con Wanda Nara por haber roto la cuarentena con sus hijos 

Maximiliano López y Wanda Nara suman un nuevo escándalo a la lista que se acumulan desde 2013, cuando pusieron punto final a su matrimonio. En este caso, el conflicto saltó en las redes sociales, donde el futbolista no ocultó su enojo con la rubia por cortar el confinamiento de los tres hijos que tienen en común: Valentino, Caonstantino y Benedicto.

La mediática decidió dejar Francia con su actual esposo, Mauro Icardi, y viajar con toda su familia hacia la casa que tienen en el Lago de Como (Italia), a 80 kilómetros de Milán, una de las zonas más afectadas por el virus Covid-19.

Al tanto de esa decisión, López recurrió a su cuenta de Twitter donde cargo contra la mayor de las hermanas Nara. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia , donde a todo el mundo se le pide no salir, y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país al otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin que te importen las consecuencias", fueron las primeras palabras de Maxi López en un posteo en Twitter.

"¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta ", agregó el jugadorque actualmente milita en el Crotone.

Por su parte, Wanda compartió varias fotos en su cuenta de la familia viviendo su nueva vida en Italia. En una de las imágenes puede verse cuatro a los cinco hijos de la rubia: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella tomando la merienda con el lago de fondo. Al parecer, esta parecería haber sido la imagen que despertó la furia de López.

Después del mensaje de López, la mediátca redobló la apuesta y publicó otra imagen en la que están cuatro de sus hijos, con el Lago de Como de fondo y el emoji de una casa.