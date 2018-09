La furia de Maxi de la Cruz contra los Premios Iris

Maxi de la Cruz suele compartir divertidos sketches en su cuenta de Instagram @maxidelacruzok. En este caso, el actor realizó un hilarante video para expresar su molestia con los Premios Iris, que se realizaron justo en una fecha en la que él no podía asistir porque tenía función en Buenos Aires.

"¿Por qué se hicieron sabiendo que yo tengo función?", cuestionó. Y desarrolló: "A mí no me hacés el daño porque no me importan los premios, pero al público le sacás la posibilidad de que me vean a mí recibiendo un premio. Seguramente me iban a dar tres o cuatro".

Su manager Diego Sorondo le aclaró que él no estaba nominado porque no había hecho televisión en 2017, pero Maxi insistió: "Aunque yo no esté haciendo nada en televisión, la gente me dice '¡qué bueno que estuvo el programa de ayer!'. Yo les digo 'gracias', a la gente no hay que decirle que no".

¡Mirá el desopilante video!