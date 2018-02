La furia de China Suárez para responder a los críticas por fotos de su hija

María Eugenia "China" Suárez (de 25 años) fue madre hace pocos días de Magnolia, su primera hija con el actor chileno Benjamín Vicuña. Desde entonces, las redes la ponen como blanco de críticas: algunos se burlaron del nombre elegido para la bebé y otros de la decisión de la actriz de compartir fotos de Magnolia, pero sin mostrarle la cara.

“¿Tanto misterio tiene esta mina por mostrarle la cara a sus hijas? Tampoco es la presidenta de la Nación”, comentó una usuaria en una imagen en la que se la ve a Magnolia de espaldas y en brazos de Vicuña.

Mi cielo Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el Feb 19, 2018 at 9:14 PST

La respuesta de Suárez fue contundente: “Ningún misterio. Es para que gente como vos que va por ahí opinando no hable de lo más sagrado que Dios me dio”.



Otra seguidora, en la misma línea que la anterior, le sugirió que "para poner esa foto" no ponga "nada". "Cualquiera”, definió quien se identificó como Tamara. “Volá de mi Instagram, Tamara, si no te gusta”, respondió la actriz.

Muchos celebraron que por fin la China haya salido a responder las críticas. Incluso alguien bromeó que era por culpa de las "hormonas".



Suárez se rió de ese comentario, y se sinceró: "Nada de hormonas. Es mi personalidad, estaba más tranquila haciendo un esfuerzo por no responder, pero ya fue".