La furia de Braulio Assanelli con un diario de Tarariras que lo calificó de "cantorcito"

Braulio Assanelli resolvió responder a un publicación que se refirió en términos muy críticos a su presentación durante el Festival de Tarariras (Colonia) del fin de semana.

En concreto, el cantante uruguayo ganador de La Voz salió al cruce del semanario local Verdad que lo calificó de "poco simpático" y "malhumorado cantorcito" en su crónica de la jornada.

Braulio empleó sus redes sociales para responder a la publicación, a la que calificó de "chantada". Contó que había sido citado por un error de la la organización a las 22:00 y terminó actuando a las 2:30 de la madrugada.

"Me siento angustiado. Otro artista (en esa situación) se va. Me quedé. Canté. Me saqué fotos con todos y llegué tarde a otra actuación. Los periodistas tendrían que informarse bien antes de lastimar la carrera de alguien", aseguró.