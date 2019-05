La furia de Ana Inés Martínez con un taxista

(sigue) a lo cual me contestó a los gritos “no me rompas las pel - - - - denúnciame si querés” Estaría bueno que los obliguen a cuidar la ciudad, a que respeten y a que no sean tan sucios.

Con gente así imposible cuidar el medio ambiente y ni hablemos de modales @radiotaxi141 pic.twitter.com/0rDTXczRC2