Fuerte polémica entre Álvaro Navia y Flavio Mendoza

Álvaro Navia descargó su ira contra Flavio Mendoza. Los artistas se encuentran compitiendo en Carlos Paz con sus respectivos espectáculos: mientras Navia protagoniza Albertito súper humor, el argentino está al frente del musical Siddharta. Al parecer, Navia se molestó con una serie de actitudes de su colega y lo hizo saber.

"Yo no me hice millonario en Carlos Paz, no me puedo sentar en un trono a disfrutar que me va bien y a otros no", arrmetió Navia en una nota para Intrusos.

La ira de Navia responde a que Mendoza se negó a participar de programas de cuponeras para que el público pueda asistir a mayor cantidad de espectáculos a menor precio. "No tenemos que perder el momento que está viviendo el país, y participar de esto y darle una mano a la gente para que pueda venir al teatro", argumentó.

El cómico también cargó contra Mendoza por no haber asistido a los Premios Carlos, en donde se reconoce a los espectáculos de la temporada: "no nos tenemos que olvidar que estamos en Córdoba y los premios los vota a la gente de Córdoba". Y cerró: "Cuando estás allá arriba también tenes una responsabilidad".

