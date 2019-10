El fuerte mensaje de Araceli González en medio de la polémica por la división de bienes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Araceli González reveló que hasta el día de hoy mantiene un conflicto con su expareja Adrián Suar por la división de bienes y desató la polémica. La actriz sostuvo en Revista Gente que "hubo ‘arreglos’ nunca arreglados y postergaciones sostenidas", y los abogados de Adrián Suar contestaron que al momento del divorcio, la Justicia "dictaminó la división de bienes y se fijó la cuota alimentaria del hijo de la pareja" y que los acuerdos fueron respetados.

El intercambio no terminó allí. Araceli reapareció para desmentir a los abogados de su expareja. Lo hizo a través de un mensaje que le envió a la periodista Marcela Tauro y que ella leyó en el programa Intrusos. Allí, la actriz ratificó que la división de bienes no se realizó correctamente.

“Me contaron que en el programa de la semana pasada los abogados de mi socio (Suar) contestaron sin fundamento alguno, como siempre mintiendo. Tu producción se comunicó con mis abogados y dieron una devolución del caso como corresponde, diciendo la verdad. Ya tuvimos audiencias en el Juzgado de la Provincia de Buenos Aires y nunca se llegó a ningún acuerdo", expresó en Araceli en el mensaje a la panelista de Intrusos.

Y cerró en referencia a la división de bienes: "No se hizo como corresponde y están faltando a la verdad. También sé que la directora de prensa de Canal 13 está llamando a cada uno que se atreve a decir lo mío para callarlos. Todo es terrible y triste. Pero lo bueno es que no me sorprende. Abrazos para todo el equipo".