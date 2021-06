El fuerte descargo de los conductores de "Arde la ciudad" tras el abrupto final del ciclo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El programa Arde la ciudad no seguirá formando parte de la programación de Radiocero la próxima semana. Los conductores se enteraron de la noticia horas después de la emisión de este viernes, por lo que no pudieron despedirse al aire de la audiencia.

Los conductores del ciclo, Nicolás Núñez, Sofía Rodríguez y Robert Moré lamentaron la decisión a través de las redes sociales y repararon especialmente en la tristeza de no poder despedirse de su público durante el programa.

Núñez, por ejemplo, publicó en Twitter: "Hoy nos comunicaron en @Radiocero1043 que desde el lunes no se emitirá más Arde La Ciudad. Se cierra mi vínculo con una emisora hermosa en la que solo recogí cosas positivas durante 5 años. Lo que más lamento es no poder despedirme de la audiencia que me trató con tanto cariño".

Hoy nos comunicaron en @Radiocero1043 que desde el lunes no se emitirá más Arde La Ciudad. Se cierra mi vínculo con una emisora hermosa en la que solo recogí cosas positivas durante 5 años. Lo que más lamento es no poder despedirme de la audiencia que me trató con tanto cariño. pic.twitter.com/MHoiLPBbqZ — Nicolás Núñez (@Niconunez82) June 18, 2021

A este mensaje se le sumó el de su compañero Moré, que expresó: "Fin. se terminó #ardelaciudad en @radiocero1043 x decisión de los nuevos dueños, con tristeza por no poder despedirnos de la audiencia me voy agradeciendo a todos los que nos acompañaron, especialmente a @sofirayl y @niconunez82 x soportarme. Gracias por tanto, perdón x tan poco".

fin. se terminó #ardelaciudad🔥 en @radiocero1043 x decisión de los nuevos dueños, con tristeza x no poder despedirnos de la audiencia me voy agradeciendo a todos los que nos acompañaron, especialmente a @sofirayl y @niconunez82 x soportarme. Gracias por tanto, perdón x tan poco pic.twitter.com/mNzwgmjtWS — robert moré (@robertmoreactor) June 18, 2021

Rodríguez, en tanto, optó poragradecer esta etapa a través de Instagram. Junto a una imagen con sus compañeros, escribió: "Creo que esta foto es de las que mejor representa lo que fue #ArdeLaCiudad para mi. Fui feliz, muy feliz, fue esa inyección de alegría y risas, de esas que suenan fuerte y te hacen doler la panza. Gracias @robertmoreactor @niconunez82 @diegomontesdeoca y @cristianfurco por cruzarse en mi camino".

La conductora también agradeció a autoridades de la emisora y al público que la acompañó: "Gracias @francobenvenuto y @radiocero1043 por la oportunidad. Gracias a todos ustedes que están del otro lado, se los quiere y aprecia mas de lo que imaginan, gracias por acompañarnos y hacernos de estos tiempos pandemicos un poco mas llevaderos. La llama de Arde seguirá siempre en mi corazón".

Desde el próximo lunes, el espacio será ocupado por la retransmisión del programa periodístico Así nos Va que conducen Patricia Madrid y Viviana Ruggiero y va por Radio Carve.